Gusano barrenador, una amenaza vigente

Como parte de las conferencias de la Convención Internacional Unach (CIU) 2026, el profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Unach, Horacio León Velasco, ofreció una conferencia sobre la situación epidemiológica del gusano barrenador del ganado (GBG) en México, dirigida a estudiantes, productores y profesionistas del sector pecuario.

Durante su participación, el académico presentó información sobre los casos positivos registrados tanto en animales domésticos como en personas y detalló los principales riesgos asociados a esta plaga.

Entre las pérdidas económicas, mencionó la disminución en la producción de leche y carne, los costos de tratamiento, el impacto en el bienestar animal y, en casos graves, la muerte de los ejemplares afectados si no se detecta a tiempo.

Planta de moscas

Sobre la reciente inauguración de la planta de moscas estériles en Metapa de Domínguez, señaló que la producción estimada de 100 millones de moscas estériles por semana no basta, pues los especialistas en el tema estiman que se requieren 500 millones semanales para lograr un barrido efectivo en el territorio nacional.

Añadió que existe el proyecto de instalar otra planta en Texas para complementar las acciones de control desde el norte hacia el sur del país.

Explicó que las condiciones climáticas de regiones como Chiapas y Veracruz, junto con la capacidad de vuelo del insecto, así como la presencia de fauna silvestre que puede albergar heridas infectadas, dificultan el control inmediato.

León Velasco consideró que el país tardará varios años en recuperar su estatus libre de la plaga, destacó la urgencia de intensificar la capacitación y difusión entre los productores, así como mantener una distribución estratégica del insecto estéril.

Finalizó agradeciendo el espacio y reiterando la importancia de la comunicación continua para enfrentar esta amenaza sanitaria.