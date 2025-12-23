Habilitan área para casos críticos de sarampión

Ante los brotes de sarampión en la parte alta de San Cristóbal de Las Casas, se ha implementado el servicio de Triage, un sistema que ayuda a agilizar la detección y tratamiento de pacientes con este tipo de virus.

En el hospital de las Culturas se encuentra una unidad médica móvil en la que se atienden a todas las personas que presentan síntomas de este padecimiento. La doctora a cargo indica que fungen como un primer filtro para decidir si el paciente puede regresar a casa con los tratamientos adecuados o si debe ser ingresado. Su horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Nosocomio

Indican que dentro del Hospital de las Culturas se ha habilitado un área de enfermedad febril exantemática, donde se interna a los pacientes de sarampión con complicaciones para que no estén en contacto con personas que padecen otras enfermedades. El camino a dicha área esta delimitada con lazos amarillos de precaución.

También otra unidad móvil se encuentra afuera del área de urgencias del hospital de la Mujer, ubicado cerca del centro de San Cristóbal. Ahí la atención se da las 24 horas. En un caso grave, indican, se canaliza al Hospital de las Culturas donde reciben a pacientes en general. El Hospital de la Mujer no tiene habilitado un área para pacientes de sarampión, a menos que sean mujeres embarazadas.

Las expertas llaman a usar el cubrebocas, ya que el contagio se da por las gotas de saliva. Sobre los síntomas, mencionan el dolor de cabeza, el cansancio generalizado y salpullido rojo que inicia desde la cabeza y que en un lapso de uno o dos días se extiende hacia el resto del cuerpo. Una de las recomendaciones es tener cero contacto con personas durante un lapso de 7 días después de haber aparecido el salpullido.