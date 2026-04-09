Habilitan línea de captación de agua en Tapachula

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) puso en marcha la línea de captación sobre el río Coatán para mitigar el impacto en el suministro del vital líquido durante los ochos días que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice trabajos en la presa hidroeléctrica José Cecilio del Valle, además de los 28 pozos profundos que existen para abastecer a la ciudad.

El director general del Coapatap, Héctor Lazos, afirmó que los trabajos de limpieza de los canales y tanques de la presa hidroeléctrica solo afecta una línea de captación del vital líquido, sin embargo, esto impacta en una disminución en la cantidad de agua que llega a la planta potabilizadora de Tapachula.

Dijo que debido a esta situación, la planta potabilizadora se encuentra a un 80 por ciento, lo que permite seguir con el suministro a las colonias de la ciudad, aunque reconoció que el agua llegará a las casas con menor presión.

Dejó en claro que no habrá afectaciones mayores en las casas de los usuarios porque el agua seguirá llegando, aunque en menor cantidad, además de que en algunas zonas se abastecen a las familias a través de los 28 pozos profundos que están a cargo del Coapatap.

“El 80 por ciento del agua que llega a las casas lo tomamos de la presa hidroeléctrica José Cecilio del Valle y debido a los trabajos de la CFE, la primera línea de captación se ve afectada, sin embargo, nos estamos abasteciendo de una segunda captación para suministrar a la planta potabilizadora”, abundó.

Indicó que en caso de que algunas colonias se vean perjudicadas con esta disminución, se implementará el servicio gratuito de distribución a través de pipas, por lo que usuarios pueden solicitar este apoyo en el número de teléfono 073.

El titular del Coapatap hizo el llamado a la población a que hagan un uso responsable y adecuado del agua en casa, no solo en esta contingencia, sino todos los días, ya que, en esta temporada de estiaje, el servicio del agua año con año se ve disminuido, pero no es tema del organismo sino de la propia naturaleza.