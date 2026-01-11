Habilitan refugios ante frecuentes heladas

Ante las bajas temperaturas y heladas que se han registrado en San Cristóbal de Las Casas durante el presente periodo invernal, Protección Civil (PC) informó que tienen habilitados los albergues temporales en las instalaciones de La Kisst y el Auditorio Barón de las Casas, donde se ofrece alimento y bebidas calientes.

Pablo Reyes, de Protección Civil, indicó que mantienen recorridos constantes para localizar a personas en situación de vulnerabilidad, para brindarles apoyo y en caso necesario, trasladarlas a los albergues.

Lo anterior para resguardar su integridad durante las noches más frías y heladas que se registran en esta ciudad conocida por sus temperaturas bajas.

Hacen recorridos

Destacó que durante este operativo invernal, el personal realiza recorridos nocturnos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos: Iglesia de San Diego, Iglesia de Santa Lucía, parque Fray Bartolomé, San Francisco, Los Portales, Tívoli, Granda, Mexicanos, San Ramón, Fátima y la terminal de la ADO, lugares donde con frecuencia pernoctan personas sin un espacio seguro.

También entregan cobijas a personas en situación de calle, algunas de las cuales rechazaron el traslado a los refugios temporales, decisión que fue respetada por el personal, manteniendo la vigilancia preventiva.

Protección Civil del Estado advirtió que las bajas temperaturas podrían afectar hortalizas, frutales y cultivos en etapas tempranas de desarrollo, por lo que exhortó a las y los productores a extremar medidas preventivas.