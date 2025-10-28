Habilitan registros para la Feria Chiapas 2025

A partir de este 28 de octubre se habilitará la pagina www.balamtickets.com, sitio web donde las personas podrán registrarse digitalmente y obtener su acceso de ingreso al Foro Chiapas, recinto donde se llevarán a cabo diferentes conciertos que forman parte de la cartelera de la Feria Chiapas 2025.

Mediante redes sociales, el patronato informó que cada registro deberá ser personal a partir de los 8 años de edad en adelante, para los menores de edad el número telefónico deberá ser del padre, madre o tutor.

Una vez hecho el registro en la página web, se le otorgará su acceso digital vía correo electrónico que días previos al concierto deberá canjearse en los módulos oficiales de la feria.

El patronato explicó que una sola persona podrá hacer válido el canje de otras siempre y cuando cuente con los diferentes registros. En caso de ser de otros municipios, el día del evento se contará con módulos en la feria para llevar a cabo este mismo proceso.

Pasos para registro

Una vez dentro de la página de registro, como primer paso se debe seleccionar el evento de interés, después se deberá ingresar algunos datos solicitados, niños mayores de ocho años también podrán hacer este proceso.

A través del correo electrónico se otorgará el registro digital, este no debe ser compartido con nadie más a menos que sea alguien de confianza para realizar el canje de acceso al Foro Chiapas en las taquillas oficiales.