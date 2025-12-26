Habilitan seis centros de vacunación en la capital

Tras informarse del aumento en los casos de sarampión en Chiapas, la Secretaría de Salud Estatal habilitó seis espacios que estarán funcionando unos días más, a fin de que la población acuda a vacunarse para evitar la propagación de ese y otros virus.

Se detalló que estos sitios se encuentran ubicados en: Plaza Crystal, Ámbar Fashion Mall y Las Américas; estarán funcionando de 11 de la mañana a ocho de la noche, todos los días de la semana.

Los otros tres centros de vacunación habilitados se ubican en: Caña Hueca y los parques Central y del Oriente. En este caso los espacios estarán disponibles para el público desde las 8:30 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde.

Los espacios dejarán de brindar el servicio hasta el próximo 28 de diciembre. En estos lugares, además de las vacunas contra el sarampión, también se aplicarán otras dosis para prevenir enfermedades como la influenza, covid-19 y hasta neumococo.

Características del virus

Las autoridades de Salud informaron con anterioridad que, en el caso del sarampión, es un padecimiento muy contagioso y una persona enferma (sin las medidas sanitarias de protección) puede infectar entre 18 y 21 más.

Las características de este virus, es que además de la fiebre puede provocar otros síntomas en los pacientes, los cuales se relacionan con erupciones cutáneas, tos, coriza o conjuntivitis.

Hasta hace unos días el sarampión solo se había manifestado en 19 municipios de Chiapas, con un brote controlado. Sin embargo, las propias autoridades de Salud reiteraron la importancia de la vacunación al tratarse de una enfermedad que llegará a todos los rincones.



