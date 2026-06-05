Habilitarán espacios azules para discapacitados

En la pasada sesión de Cabildo, se aprobó el programa “Sancris Inclusivo”, que pretende fortalecer la accesibilidad y la inclusión dentro de la ciudad a partir de tres ejes fundamentales que, indicaron, no impone cargas financieras desproporcionadas, sino que fortalece la coordinación entre dependencias municipales.

Ejes

El primero de los ejes que contempla el programa es la creación de espacios azules, que son áreas identificadas y adecuadas para facilitar la movilidad, orientación y atención prioritaria de personas con discapacidad.

El segundo punto hace referencia al uso de un Inclusiómetro, una herramienta técnica que permite evaluar el nivel de accesibilidad e inclusión tanto en comercios como en dependencias públicas, así como espacios de uso común.

Por último, se fomentará la denominación de “Establecimiento Inclusivo” para garantizar el trato digno. También se realizarán capacitaciones al personal del ayuntamiento además de señalización, rutas seguras y un trabajo conjunto entre la Coordinación Municipal de Atención a Personas con Discapacidad y entidades educativas.

Las barreras persisten

Durante sus participaciones, miembros del ayuntamiento reconocieron que las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras, señalando que la discapacidad no sólo está en las personas, sino en su entorno.

Por ello, apuntaron que San Cristóbal debe avanzar hacia un modelo donde las personas con discapacidad y sus familiares puedan acceder tanto a espacios públicos como a servicios municipales.