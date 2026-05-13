Habitantes de Altamirano sin luz eléctrica

Habitantes de barrios y colonias de la cabecera municipal de Altamirano permanecían hasta la tarde del martes sin energía eléctrica, luego de que un transformador recibiera una descarga y quedara inservible.

Los afectados denunciaron que el artefacto dañado, ubicado en la zona centro que abastece a unos 20 mil usuarios de barrios y colonias como: Las Casitas, Centro, La Candelaria y El Campo.

Afectaciones

Los pobladores denunciaron que al no tener energía tampoco tienen internet y telefonía celular, situación que mantiene incomunicada a varias familias así como su actividades paralizadas.

Explicaron que los apagones han sido constantes durante años y que en repetidas ocasiones han reportado la problemática tanto a la presidencia municipal como a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Ocosingo, sin obtener respuesta positiva.

Ante esta situación, exigieron a CFE le mande de manera urgente una cuadrilla para reparar el transformador y se pueda restablecer el servicio lo antes posible ya que esto está generando cuantiosas pérdidas.