Habitantes de La Gloria reciben Brigada de Salud

Las familias de la colonia La Gloria de Tapachula recibieron los servicios gratuitos de la Brigada Integral de Salud, instruida por el alcalde Yamil Melgar Bravo con el objetivo de llevar bienestar y desarrollo integral a la población que más lo necesita.

El titular de la secretaría de Salud Municipal, Pancho Castillo Ordóñez, resaltó que el Gobierno Municipal trabaja con responsabilidad y compromiso para garantizar que nadie quede excluido del acceso a la atención médica.

“Estas brigadas integrales representan una estrategia efectiva para prevenir enfermedades, promover hábitos de vida saludables y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan, con la participación de profesionales comprometidos que contribuyen directamente al bienestar de nuestra población”, subrayó el servidor público municipal.

Acciones implementadas

Durante estas acciones se otorgaron medicamentos básicos, asistencia médica general, odontológica, de enfermería, orientación psicológica, cortes de cabello, entre otros servicios integrales totalmente gratuitos para la mujer, niños y adultos mayores.

Para concluir, Pancho Castillo resaltó que dicha estrategia es permanente y se coordina en las colonias y comunidades rurales que más lo necesitan, beneficiando a toda la ciudadanía.

Al evento asistió el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz; la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, entre otros servidores públicos e invitados.