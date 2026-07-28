Habitantes de Oxchuc solicitan operativos

Habitantes del municipio de Oxchuc denunciaron que desde el inicio de la presente administración municipal que encabeza César Gómez, “se ha incrementado la venta de alcohol y estupefacientes”.

Esta situación afecta a los jóvenes, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que implementen operativos para mantener la paz y la seguridad en el municipio.

“Hay preocupación porque va en aumento la venta de alcohol presuntamente adulterado y estupefacientes, en varias comunidades del municipio”, denunciaron.

Panorama

“La tensión en el municipio alcanzó un punto, ya que en las últimas horas localizaron a un joven sin vida, ocurrido en el paraje El Tzay, los familiares señalan que estaba ebrio, por eso pedimos a las autoridades estatales y federales implementar operativos en la cabecera municipales, así como en sus comunidades”.

Finalmente, los inconformes reiteraron el llamado a las autoridades correspondientes a atender su demanda: “Ya no queremos vivir con violencia tal como se registró años anteriores, queremos vivir en paz”.