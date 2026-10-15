Habitantes de Pantepec esperan una solución

Un grupo de habitantes damnificados y solicitantes de programas de vivienda denunció que el presidente municipal de Pantepec, Osmar Williams Velasco García, no ha atendido su demanda y, según su relato, se les ha advertido que no manifiesten su inconformidad.

Sin avances

Afirman que, tras reiteradas solicitudes de audiencia, no han obtenido una mesa de diálogo resolutiva.

De acuerdo a los afectados, el problema involucra a 21 familias de diversas comunidades que perdieron su patrimonio en 2021 por fenómenos climatológicos.

Indicaron que fueron reubicados en otro punto del municipio, pero que las distintas administraciones municipales han desatendido el caso.

Viviendas no aptas

Aseguran que las casas construidas desde entonces están abandonadas y presentan irregularidades que las hacen inhabitables.

Según los testimonios, la instrucción que habría salido de la Presidencia Municipal durante la llegada de una comitiva gubernamental, en fechas pasadas, fue que “nadie debe hacer ruido ni exhibir pancartas”.

No pueden alzar la voz

Los pobladores señalaron que, a su juicio, se busca proyectar una imagen de tranquilidad en el municipio y ocultar el rezago social.

Uno de los voceros del grupo afirmó: “lejos de darnos una solución al problema de la vivienda o gestionar recursos para quienes perdimos nuestro patrimonio, el alcalde nos manda a decir que no se nos ocurra protestar.

“Nos quieren callados, pero la necesidad en nuestras comunidades no se puede ocultar con advertencias”.

Los afectados acusaron que se vulneran sus derechos de manifestación y de petición, y pidieron al Ejecutivo estatal que escuche directamente sus demandas e intervenga.