Habitantes de una comunidad cierran alberge

Habitantes de la comunidad San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de Las Casas, acordaron suspender las actividades del anexo para alcohólicos denominado: “Levantando al caído”, por no contar con los permisos correspondientes que la ley exige.

Decisión

El acuerdo fue tomado la noche del viernes luego de una reunión que sostuvieron los habitantes en la que se dio a conocer que los responsables del centro tampoco comunicaron a la comunidad de la apertura del centro de rehabilitación.

Al término de la reunión, los habitantes acudieron hasta el edificio donde operaba el centro para liberar a los enfermos alcohólicos para ser entregados a sus familiares.

“Las autoridades y habitantes de San Antonio del Monte acordaron el rechazo del anexo denominado “Levantando al caído” porque no cuenta con permisos correspondientes por lo que no quieren más problemas”, expresó uno de los familiares a la prensa.

Finalmente, hicieron un llamado a las personas que tienen familiares en el albergue a que acudan a la comunidad para entrevistarse con las autoridades o los responsables del centro.