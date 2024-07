Habitantes desplazados lanzan ultimátum

Este miércoles se cumplió una semana del desplazamiento de los habitantes de la comunidad Tzanebolom, del municipio de Chenalhó, quienes se encuentran refugiados en una escuela a causa de los ataques armados del grupo “El Machete”, lanzaron un ultimátum a las autoridades des los tres niveles de gobierno.

En esta comunidad, los niños y niñas, mujeres y hombres, ancianos y ancianas, expresaron su desesperación ya que no tienen alimentos, medicinas y no pueden salir del salón donde se han refugiado.

También dan a conocer que están rodeados de grupos armados, por ello exigen al presidente municipal de Chenalhó, al gobernador de Chiapas y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su pronta intervención.

A través de un video, el grupo denominado “Fracción Tzanebolom” indicó que en una reunión se acordó dos únicos puntos por parte de los pobladores: el primero es que no permitirán a ningún ciudadano de centro de Tzanembolom o los que se encuentran en la escuela resguardados, a que abandone su localidad mientras no se cumplan las demandas.

Piden que sean detenidos los responsables del homicidio de la familia Pérez Gómez, donde cinco personas perdieron la vida, y cuyos responsables están plenamente identificados.

“Están libres y sin ser detenidos, aún sabiendo las autoridades que son los asesinos de esas personas y otras más”, señalaron.

Como punto número dos, piden la liberación de Felipe Gómez Méndez, que fue detenido y encarcelado por las autoridades sin tener ningún delito.

“Exigimos que lo saquen; dentro de 72 horas queremos verlo aquí, que los suelten los autoridades que lo llevaron, queremos tenerlo acá. Si el machete no viene a disparar balas en nuestro paraje no hay problema, si no nos molestan está bien, nosotros no vamos a huir, no vamos a correr, no nos vamos a ir a ninguna parte aquí es nuestra tierra”, expresaron.

“Si no hay solución de los dos puntos no vamos a permitir que saquen a nadie hasta que no se atienda nuestras peticiones, los dos puntos acordados, no habrá solución para nadie, así será señor gobernador, esperamos que llegue éste mensaje para que sepan los acuerdos”, manifestaron.

Esperan que las autoridades no “echen en saco roto” estas advertencias y analicen las soluciones constructivas para alcanzar una pronta solución que conlleve al establecimiento de la paz social en los municipios de Pantelhó y Chenalhó.