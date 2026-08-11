Habitantes piden fumigación urgente

Habitantes de diversos barrios de la ciudad de Arriaga hicieron un llamado a las autoridades de Salud para que implementen de manera urgente una campaña de fumigación en calles y avenidas, debido al incremento considerable de mosquitos y zancudos que se ha registrado durante los últimos días.

Los vecinos, en voz de Alejandro Cortés Ochoa, manifestaron su preocupación ante el riesgo de que esta situación pueda provocar la aparición de casos de dengue en la ciudad.

Señalaron que durante los últimos tres o cuatro días se ha registrado la presencia de zancudos, principalmente en los barrios Pemex, El Pocito, Pichinga y Buenos Aires.

Indicaron que por las noches resulta prácticamente imposible dormir debido a la cantidad de mosquitos que ingresan a los hogares.

Aunque algunas familias han utilizado insecticidas y otros productos para combatirlos, aseguraron que los zancudos continúan presentes.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades sanitarias que tomen cartas en el asunto y comiencen cuanto antes con las fumigaciones en toda la ciudad, incluyendo calles, avenidas y, de ser posible, también los domicilios donde exista mayor presencia de estos insectos.

Hasta el momento, señalaron, no se tiene conocimiento de casos de dengue en la ciudad; sin embargo, advirtieron que, si continúa el incremento de zancudos, podrían registrarse los primeros casos de esta enfermedad.