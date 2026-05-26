Habitantes protestan por apagones de CFE

Habitantes de la colonia Nuevo Mundo 2, al sur de Tapachula, retuvieron durante varias horas un vehículo y una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir el cambio de transformadores ante los constantes apagones que se registran en la zona.

Al momento en que el personal llegó para realizar una nueva revisión, los vecinos se juntaron y con vehículos bloquearon las calles donde se encontraban, señalando que están cansados porque desde hace cuatro años vienen padeciendo los constantes cortes del suministro.

Panorama

Desde hace un mes, los apagones son constantes, de al menos tres veces al día, lo que afecta sus actividades cotidianas, además de que se descomponen equipos electrónicos y la empresa no se hace responsable de los daños causados.

La situación para las familias que tienen adultos mayores y niños es desesperante, debido a que algunos padecen enfermedades crónico degenerativas, aparte de los intensos calores que se están registrando, que agravan la problemática.

De esta situación en forma constante se presentan quejas ante la CFE, pero no obtienen respuestas positivas que permitan atenderlos, por lo que optaron por manifestarse para presionar y se dé una solución definitiva.