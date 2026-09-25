Habitantes protestan por falta del servicio de energía eléctrica

Habitantes de la comunidad zoque del ejido Nuevo Volcán Chichonal e integrantes de otras comunidades de Juárez y Reforma, se manifestaron la tarde de este jueves frente a la subestación eléctrica en demanda de activación del servicio, ya que según señalaron, más de tres mil personas se encontraban sin luz por más de 24 horas.

Los manifestantes señalaron que sin previo aviso, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio, bajando las palancas en el lugar conocido como Sitio Grande.

Alternativa

Después de esperar por horas bajo el intenso sol del medio día afuera de la subestación eléctrica, y al no recibir respuesta del personal de la CFE, decidieron bloquear la carretera Juárez - Reforma a la altura de esa misma colonia, como medida de presión para ser escuchados.

Finalmente, una cuadrilla de trabajadores de la CFE llegó al lugar y se trasladaron a la entrada de Sitio Grande, donde fue reactivado el servicio de energía eléctrica, por lo que los manifestantes regresaron a sus comunidades después de varias horas de resistencia.