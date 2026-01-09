Habitantes reclaman servicios de luz y agua

Habitantes de Nuevo San Miguel Mitontic, del municipio de Ixtapa, acudieron a Tuxtla Gutiérrez para solicitar la intervención del Gobierno del Estado, debido a que tienen 11 días sin luz y agua, situación que afecta a varias familias enteras.

Elia Méndez Pérez, habitante de la zona y una de las afectadas, explicó que esta situación deriva de la disputa de un terreno, aunque se aseguró que las familias cuentan con documentos del predio.

Lo que piden, dijo, es justicia y que las autoridades estatales intervengan, debido que hay niños y niñas que están padecimiento la falta de los servicios básicos.

Acusan a comisariado ejidal

Habitantes indicaron que también en el lugar donde no hay luz ni agua, se encuentran madres con recién nacidos, así como adultos mayores. Indicaron que las acciones fueron promovidas por el comisariado ejidal y otras personas.

Se indicó que aunque les dijeron que las familias invadieron el terreno, Méndez Pérez enfatizó que tienen los papeles de forma legal y por eso piden la atención de las autoridades estatales; las instancias municipales no han dado el apoyo.

Son decenas de familias, en diferentes rangos de edades, que viven en el predio. Dijeron que el terreno lo compraron a un pastor hace varios años, pero la comisaría ejidal no quiere respetar eso.

Finalmente, durante la protesta frente a Palacio de Gobierno informaron que muchos habitantes recibieron multas, algunas de 15 y hasta 30 mil pesos.