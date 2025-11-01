Habitantes restablecen suministro de agua

En el municipio Monte Cristo de Guerrero, habitantes organizados de barrios como Juan Diego y Getsemaní realizaron un trabajo colectivo para arreglar tuberías fracturadas de agua potable en zonas elevadas de montañas.

Así lo explicó el habitante Artemio Nájera, quien dijo estos trabajos habían sido solicitados a las autoridades, pero diversas complicaciones afectaron la atención de la demanda.

Por ello, organizados los habitantes decidieron reparar la fuga realizando un recambio de tubería, acarreando material en las laderas de las montañas y, finalmente, restableciendo el suministro de agua potable.

Tekio

Finalmente dijeron que con el liderazgo y cooperación ciudadana fue logrado este trabajo que en mucho beneficia a la comunidad, al tiempo de compartir aspectos del trabajo colectivo que refuerza las acciones de colaboración comunitaria que por décadas se realizaron en Chiapas con el nombre de: tekio.

Se trata de una costumbre practicada en el Chiapas indígena y ritual mediante el cual, los pobladores donan un día al trabajo comunitario; es una suerte de festival donde participan todos, ganan todos y celebran todos.