Habitantes sofocan incendio en basurero

Un incendio en el basurero municipal ubicado en el ejido Manacal, en la zona alta de Tuzantán, fue sofocado por los propios habitantes, ante la nula respuesta de apoyo por parte de las autoridades municipales.

El siniestro se inició la tarde del miércoles, por lo que los vecinos iniciaron con las labores de control utilizando cubetas con agua y mangueras, a la vez pidieron ayuda de Protección Civil (PC), aunque estas no acudieron al llamado de auxilio.

Fue hasta este jueves que lograron sofocar totalmente el fuego que amenazaba a extenderse hacia las parcelas vecinas.

Son tres basureros municipales que se han incendiado en las últimas semanas en la región del Soconusco.

El primero fue el de Tapachula que se encuentra controlado en un 90 por ciento, de acuerdo con los reportes oficiales; el segundo ubicado en el ejido Unión Roja del municipio de Cacahoatán y ahora el de Tuzantán.

El humo que generan esos siniestros provoca contaminación en las comunidades cercanas a los mismos.