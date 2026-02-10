Habitantes solicitan rehabilitación carretera

Habitantes del ejido La Patria, ubicada en la zona alta, acudieron a la presidencia municipal de Tapachula para solicitar de manera urgente la rehabilitación de su única vía de acceso, ya que un socavón amenaza con dejar incomunicados a más de 400 personas; desde hace algunos meses se empezó a deteriorar la vía de comunicación por lo que en su momento solicitaron un muro de contención.

En entrevista, Micaela Abigail Pérez Salas en representación de los comuneros afirmó que las lluvias del año pasado y la falta de trabajos mantenimiento provocaron un socavón, situación que representa un riesgo para este ejido y comunidades aledañas.

Llamado

Por esta situación solicitan a las autoridades municipales la construcción de un muro de contención para evitar que la carretera siga colapsando, obra que consideran urgente ante el deterioro de su única vía de acceso.

"Las malas condiciones del camino representan un riesgo constante para quienes transitamos diariamente, además de dificultar el acceso a la comunidad, en especial durante la temporada de lluvias", abundó Pérez Salas.

La representante de los comuneros señaló que además piden la pavimentación de cerca de tres kilómetros de carretera, tramos que en el presente se encuentran en condiciones críticas, lo que dificulta el paso de los vehículos.

Indicó que esta vía es utilizada todos los días por estudiantes, adultos mayores que requieren atención médica en la ciudad, así como productores y comerciantes que trasladan alimentos y mercancías.

Puntualizó que las malas condiciones del camino amenazan no solo a los habitantes del ejido La Patria, sino también a comunidades cercanas como Fracción El Naranjo, La Flor y la Finca San Carlos.