Por segunda ocasión, habitantes de barrios y colonias del centro de Tuxtla solicitaron al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) que regule el servicio, pues el agua ha llegado solo una vez en casi 30 días. Varios comercios del barrio Colón, San Roque, San Jacinto y el Calvario han señalado que el agua no ha llegado como comúnmente venía ocurriendo.

Alberto Domínguez quien tiene dos locales comerciales en la 5.ª Norte Poniente, en el barrio Colón, dijo que la situación se denunció desde finales de julio y principios de agosto, incluso los directivos de Smapa ofrecieron detalles del corte del suministro.

“Pero solo pasó eso, la aclaración pública y dieron agua durante una noche y de ahí no más. Tenemos que estar comprando agua en pipa, que sale 300 pesos. A pesar de eso no hay ninguna condonación, ¿de qué se trata? ¿A dónde se va lo que se paga con tan mal servicio?”, cuestionó en voz de los vecinos.

Afectación

Hace unos días, Alberto acudió a las oficinas de Smapa para alegar el cobro de 10 metros cúbicos de consumo, incluso del consumo del mes de agosto “por adelantado”, cuando hace varios días no tiene ni una gota de agua.

“Fui a las oficinas de la 20.ª Sur y me pasaron con un encargado y le pregunté por qué el cobró excesivo de consumo si no han dado agua desde mediados de julio y me respondió que están atrasados en cobro, pero que el recibo se paga porque se paga”, relató.