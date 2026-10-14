Hablantes indígenas al alza en Chiapas

La población de 3 años y más, hablante de lenguas indígenas en Chiapas alcanzó un millón 618 mil 142 personas, lo que representa el 29 por ciento del total estatal, un aumento respecto al 28.1 por ciento registrado en 2020, precisó la Encuesta Intercensal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por sexo, el crecimiento fue desigual pero constante, la población femenina de 3 años y más hablante de lengua originaria pasó de 742 mil 397 a 843 mil 127 mujeres entre 2020 y 2025, mientras que la población masculina lo hizo de 710 mil 369 a 775 mil 015 hombres.

A la cabeza

A nivel nacional, Chiapas y Oaxaca destacan como las entidades que más población hablantes de lengua indígena tienen. El tseltal y el tsotsil están entre las cinco lenguas con más población con 663 mil y 596 mil personas respectivamente.

El organismo detalló que 2 millones 263 mil 917 personas se autodescribieron como indígenas en 2025, cifra equivalente al 38.8 por ciento de la población total de Chiapas. De ese grupo, el 72.5 por ciento de la población mayor de 3 años hablaba alguna lengua indígena.

La estructura por edad y sexo de la población que se considera indígena muestra una composición mayoritariamente femenina: las mujeres representan el 51.9 por ciento y los hombres el 48.1 por ciento.

El Inegi señaló que de acuerdo con la pirámide poblacional, la entidad chiapaneca presenta el mayor número dentro de las barras de los grupos quinquenales de 0 a 4, 5 a 9 y 10 a 14 años, es decir, con una proporción mayor de población en edades tempranas.

Estos resultados permiten identificar que la presencia de población hablante de lengua indígena se concentra, principalmente, en las entidades federativas del sur y sureste del país.