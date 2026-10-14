Hablar de sexualidad debe ser seguro para jóvenes

“En nuestros días, aún hay jóvenes que no conocen información clave sobre la sexualidad, mientras que otros saben lo necesario; pero un desafío importante es la abundante información en redes sociales sobre temas o prácticas que pueden ser mal entendidas y representar un riesgo para la salud”, comentó Andrea Yusset Zárate Vidal, docente-investigador de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), durante la feria de la sexualidad organizada por estudiantes de dicha escuela.

Exceso de información

Indicó que hay mucha información en redes sociales, pero consideró que gran parte de esos videos están mal abordados o presentados, considerando que los jóvenes son los principales consumidores de dichas plataformas, por lo que prefieren quedarse con esos datos y aplicarlos.

A esa mala información se suma una baja confianza al acercarse a las instituciones de salud para pedir información o preservativos y aprender a cómo colocarlos, también por temor al estigma, “pero eso es lo mejor que pueden hacer, debido a su seguridad y salud”.

Actividades

Mediante dinámicas abordaron temas como expresiones comportamentales de la sexualidad, que se conocían como parafilias, diversidades sexogénericas, embarazo y métodos anticonceptivos, sexo seguro, feminismo y masculinidades.

Esta actividad busca fortalecer el aprendizaje de la información de los temas que ven en el aula, de manera que puedan aplicar la teoría y a su vez generar un impacto en temas vitales como todo lo relacionado a la sexualidad.

Basado en ello, es que diseñaron las dinámicas de manera que se genere confianza, un rato agradable y sin prejuicios, a la hora de tocar los temas. Se trata de dejar fuera todo tabú, complejo, inseguridad y prejuicio.