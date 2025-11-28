Habrá afectaciones en el suministro de luz

Por lo menos 100 mil personas, de varios municipios de Chiapas, se verán afectadas debido a los trabajos de mantenimiento en un banco de transformación que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se invita a la población a tomar sus previsiones.

Se detalló que las acciones que se llevarán a cabo son importantes, a fin de que haya continuidad en el suministro de la energía eléctrica.

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, informó que los trabajos se estarán realizando este domingo 30 de noviembre y durarán varias horas. Se tiene previsto que haya prioridad para que hospitales y cargas urbanas no se vean afectadas.

“Se exhorta a la población a tomar las medidas pertinentes y estar atentos a los canales oficiales de información”, informó la dependencia estatal

En lo que respecta al suministro eléctrico de plataneros, habrá afectaciones, particularmente, en Suchiate, Mazatán, Tapachula y Huehuetán.

Sobre el parque industrial API en Puerto Chiapas e Inelac no se suspenderá el suministro de energía, sin embargo, el voltaje será bajo.

Más zonas

Para el caso de Pijijiapan y Mapastepec tendrán afectaciones como parte de los trabajos de mantenimiento de la CFE, se calcula que unas 15 colonias se queden sin luz de forma temporal en esos municipios.

Para el domingo 30 de noviembre también habrá un impacto en Escuintla y las siguientes colonias se verán afectadas: El Triunfo, Independencia y Unión Jamaica. En el municipio de Huehuetán las zonas afectadas serán Corozal, La Lima, Nueva Victoria y Alianza para la Producción.

En Acapetahua la población de las siguientes colonias Embarcadero Las Garzas, Las Palmas, El Arenal, San Luis Colombia, 15 de Enero, Soconusco, Los Amates, Canutillo, Bonanza, también se verán impactadas con el suministro de la energía eléctrica.

Por el mantenimiento del Banco de Transformación, en Tapachula habrá una afectación en 29 colonias. Y en el caso de los municipios como Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Bellavista y Siltepec, todas las colonias de esos lugares se verán impatactadas.