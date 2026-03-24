Habrá atención digna para maestros: secretario

La apertura del hotel sindical representa más que un acto protocolario, el cumplimiento de un compromiso asumido desde que el actual comité seccional entró en funciones, así lo aseguró el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas, Obed Balderas Tovilla.

Aseguró que el hotel está pensado en especial para quienes viajan a la capital del estado en situaciones de vulnerabilidad, puso como ejemplo a los acompañantes de enfermos que acuden a los hospitales de Tuxtla Gutiérrez.

“Muchos se quedan dormidos en el pasto, en la silla y ahora tendrán un espacio digno, climatizado, con televisión, con camas cómodas, cuartos cómodos y limpios” aseguró Balderas Tovilla.

Añadió que el servicio no tendrá fines de lucro, la aportación que realice el docente o su familiar será solo para cubrir gastos de limpieza y materiales utilizados en el inmueble.

Además, el espacio contará con áreas de esparcimiento, una alberca y juegos, pensados para que las maestras y maestros se sientan a gusto.

El secretario detalló que el inmueble, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, fue construido sobre un terreno que antes se encontraba “totalmente arruinado” y requirió trabajos de nivelación por indicaciones de Protección Civil (PC).

Recursos

Sobre el financiamiento, el secretario general detalló que se mezclaron recursos locales provenientes de las economías propias de la Sección con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional , que aportó el 43 por ciento del total.

Los montos exactos, precisó, se darán a conocer el miércoles ante el pleno seccional, en el órgano de gobierno sindical.