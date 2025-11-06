Habrá avances para la representatividad LGBT+

En un hecho calificado como histórico, la diputada Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, anunció los avances concretos de una iniciativa que garantizará la representatividad política de la comunidad LGBT+ en la entidad.

En entrevista, la legisladora local de la LXIX Legislatura detalló que este proceso se originó en el primer Parlamento de la Comunidad LGBT+, realizado el pasado 30 de mayo, una iniciativa impulsada por la líder juvenil Yazz Ramírez, la diputada Katy Aguiar y por ella misma.

“El resultado de ese parlamento fue la iniciativa de las acciones afirmativas para la comunidad LGBT+, que dentro del mismo fue propuesta por la activista Tere Campos”, explicó la diputada Castillo Moreno. “Entonces la agarramos, la trabajamos y la presentamos el día 27 de junio”.

El proyecto de ley, que ya superó una etapa crucial al pasar a lectura el 21 de octubre, se encuentra a la espera de ser incluida en el orden del día para su discusión y votación en el pleno del Congreso.

“Estamos en espera que en próximos días pueda entrar ya a discusión y a votación para poder ser aprobada”, afirmó.

Objetivo

La diputada enfatizó el carácter ciudadano y comunitario de la propuesta. “Esta iniciativa no es mía, es de la comunidad LGBT. Es una necesidad que ellos habían externado”, recalcó. El objetivo principal, señaló, es “garantizar los derechos políticos y la participación de la comunidad LGBT en los espacios políticos”, con un enfoque particular en “evitar la simulación y la usurpación” de identidades.

“Se trata de cerrar esos candados que pudieron haber fallado en esta elección, en la anterior elección, y que en las próximas elecciones no puedan fallar”, subrayó, “para que pueda haber una representatividad efectiva de la comunidad dentro de los espacios políticos”.

Como presidenta de la comisión rectora en la materia, la diputada Castillo Moreno extendió un mensaje de apoyo y compromiso a la comunidad, que estimó en 300,000 personas en el estado.