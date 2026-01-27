Habrá becas para atletas; hasta 10 mil pesos

En este 2026 el Gobierno de Chiapas pondrá en marcha un programa para fortalecer las becas a los atletas, destacó Bárbara Altuzar, directora del Instituto del Deporte.

En el podcast Platicando con el Jaguar, comentó que se busca dignificar a estos atletas, tomando en cuenta que los primeros promotores de ellos son los padres.

La beca mensual lo que busca es estimular a quienes practican de manera profesional un deporte; el apoyo se abrirá para diversos rubros.

Mecanismo

Para quienes deseen formar parte de esta política pública, pueden consultar mayor información en la página del Indeporte; ahí podrán hacer el registro.

Será un Comité Técnico el que analizará la calidad del atleta, a través de una puntuación. La cantidad va desde los cinco hasta los 10 mil pesos.

En la charla, el gobernador también anunció que viene una remodelación al parque del oriente y será un espacio a la vanguardia.

“Ya hay un grupo de arquitectos y de proyectistas, para que se establezca. Lo daremos a conocer, todavía no lo tenemos, se está generando”, refirió Ramírez Aguilar.

En estos diálogos, el mandatario estatal conversa con parte de su gabinete legal y ampliado para conocerles más allá de la figura pública y, además, para que se le informe al pueblo que se ha hecho y que se tiene programado para este año.

En la plática con el gobernador también participó María Fernanda, una atleta de alto rendimiento en la modalidad de Judo. Ella ganó medallas en la olimpiada nacional y es medalla de bronce en un evento realizado en Paraguay.

A la charla se incluyó Luis Mario Nájera; él consiguió una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos en Taekwondo en Paris 2024.