Habrá bola blanca, azul y negra

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en este mes de noviembre se realizará el sorteo para el Servicio Militar Nacional, por lo que las juventudes mexicanas de la Clase 2007 y Remisos pueden estar al pendiente del tema.

Esas actividades son las que definen de que manera la ciudadanía cumplirá con su deber, todo esto alineado a la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

El sorteo se hará el 23 o 30 de noviembre “en las Juntas Municipales y de Alcaldías de Reclutamiento de todo el territorio nacional, en coordinación con las Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar correspondientes”, informó la Secretaría.

El evento consistirá en sacar las bolas blancas, azules y negras y a partir de ahí las personas conocerán la manera en que deben cumplir con el servicio militar.

Puede ser de dos formas: encuadrado o a disponibilidad, todo con base en lo que viene establecido en las formalidades de la Secretaría.

Por ese motivo se lanzó la invitación para que las juventudes, que hicieron trámites de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en 2025, estén al pendiente de la convocatoria y el sorteo que se haga en las zonas donde llevaron su proceso.

El mensaje también fue mandado para las mujeres que quieran hacer su Servicio Militar Nacional de manera voluntaria; en este caso pueden preguntar en los primeros días de 2026.

“Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 55-55-80-52-37, de la Dirección General del Servicio Militar Nacional, o acudir a las Oficinas de Reclutamiento adscritas a las 48 Zonas Militares distribuidas en el país”.