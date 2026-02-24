Habrá Cero Impunidad ante conductas delictivas

Durante su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que a menos de un mes de iniciado el Operativo Hostigamiento, que se implementó por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se ha logrado la detención de 106 personas, de las cuales 95 han sido en flagrancia y 11 por órdenes de aprehensión.

También se han realizado 17 diligencias de cateo a inmuebles, logrando asegurar 52 vehículos, algunos con reporte de robo y otros con alteraciones en su número de identificación, e incluso automotores blindados; se han asegurado 61 armas de fuego, 194 cargadores abastecidos, más de 5 mil cartuchos útiles, ropa y equipos tácticos, poncha llantas, equipos de radio comunicación y cámaras.

Recalcó que tan solo el pasado fin de semana, se manejaron asuntos relevantes en colaboración con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad del Pueblo; mencionó que en Chiapa de Corzo fueron aseguradas seis personas en posesión de armas de fuego largas y cortas, equipo táctico, radios de comunicación, teléfonos y vehículos con reporte de robo.

Asimismo, se llevaron a cabo cateos a diversos inmuebles de Tapachula y Huehuetán, logrando la detención de 15 personas, las cuales presuntamente están vinculadas a una célula criminal dedicada al narcomenudeo y al trasiego de drogas; además, se aseguraron 15 armas largas, ropa táctica y vehículos.

Cintalapa

En el municipio de Cintalapa, se detuvo a dos personas, y todos los indiciados enfrentarán a la justicia; las instituciones de seguridad seguirán trabajando para garantizar la seguridad del pueblo de Chiapas.

Al hablar de la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, en un comparativo con la semana antepasada, Jorge Llaven detalló que durante la semana del 16 al 22 de febrero, en delitos generales se registraron 32 denuncias, lo cual representa un incremento del 78 por ciento; en delitos de alto impacto se pasó de cuatro a seis denuncias en la última semana.

Agresión sexual

Mientras que en delitos de agresiones sexuales se tienen tres denuncias con un descenso del 50 por ciento; con relación al delito de violencia familiar se registraron 27 denuncias, es decir, un 16 por ciento menos.

En otro momento, el fiscal general dio a conocer el esclarecimiento del feminicidio en agravio de Xóchitl “N”, ocurrido en el municipio de Tuxtla Chico el pasado 19 de febrero, por el cual fue aprehendido Aroldo “N” como presunto responsable, a quien se le aseguró un arma corta calibre .38 milímetros.

Llaven Abarca indicó que, tras el hallazgo, se iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes, y la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue trauma penetrante de abdomen secundario a herida por proyectil de arma de fuego.

“El imputado ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente y solicitaremos la pena máxima de hasta 100 años de prisión. Seremos muy contundentes e implacables, y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, acotó.