Habrá descuentos en recibos del agua

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, confirmó que sí habrá una aplicación de descuentos en los recibos de agua potable, esto como parte de las acciones para beneficiar a la población.

Lo anterior deriva de las afectaciones que dejó el desperfecto ocurrido en una línea de 48 pulgadas, la cual fue reparada y demoró algunos días.

El presidente municipal recordó que los descuentos de 75, 50 y 25 % se harán para las colonias afectadas, dependiendo del impacto que tuvieron en el suministro de agua.

“En este mes de mayo va a llegar ya el recibo con el descuento aplicado a cada uno de los usuarios, y ahí ya podrán ver reflejada esta afectación que se tuvo”, indicó.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez informó que el parque Coyatoc quedará concluido a finales de este año, debido a que tuvieron algunos atrasos en unos derechos ambientales.

Se trata de otro “pulmón verde” que tendrá la ciudad, toda vez que abarca alrededor de siete hectáreas y se está trabajando en la construcción.

El alcalde informó que se han hecho acciones de reforestación en el sitio, y se espera que pronto haya buenas noticias en torno al proyecto.

Nuevo mirador

Finalmente, Ángel Torres detalló que en breve se abrirá al punto un mirador que hace años estaba en desuso. Se abrirá y los fines de semana se realizarán actividades.

El inmueble cuenta con unos binoculares gigantes, además de que se trabajó para colocar un restaurante. El sitio será administrado por el ayuntamiento.