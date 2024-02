Habrá “Diálogos por la Transformación”: ERA

En una reunión, a la que asistió como invitado especial, el precandidato único a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, adelantó que en su momento —que los tiempos electorales lo permitan— se pondrán en marcha los “Diálogos por la Transformación”, que incluirán temáticas relacionadas a la parte económica, turística, de justicia, seguridad pública, medio ambiente, salud y educación.

Durante el foro “Movilidad Laboral Chiapas-Florida, por una migración segura”, mencionó que a su paso por el Senado trabajó para que se aprobaran 13 reformas de trascendencia para todo el país.

Un buen gobernante —dijo— debe tener una característica: saber escuchar. Cuando se atiende la voz del pueblo, consideró que se pueden identificar cuáles son los problemas sociales, pero también dónde están las soluciones.

Incluir a todos los personajes

En la reunión con diversas estructuras, Ramírez Aguilar calificó al cónsul Juan Sabines como un buen chiapaneco y agradeció el respaldo del equipo Hechos Chiapas. Comentó que México requiere de unidad, por eso es importante que ahora el excanciller Marcelo Ebrard camine de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo para buscar una mejor nación, con justicia social.

Ramírez Aguilar explicó que los debates tienen que darse de forma respetuosa, pero con autoridad; es decir, un ejercicio abierto que lleva implícito los límites del respeto. Por otra parte, el precandidato enfatizó al decir: “Yo no le debo nada a nadie, no me colgué de la sombra de alguien para llegar”.

Fuerza laboral

Reunidos al oriente de Tuxtla Gutiérrez, en el foro se informó que hay unas ocho mil personas de Chiapas que laboran en los campos de Florida (Estados Unidos), mediante la visa H2A.

De acuerdo con el rendimiento que tengan, pueden ganar hasta cinco mil dólares en un mes. Esos recursos son enviados a los hogares de la entidad en forma de remesas, lo que permite mejorar la forma de vida de cientos de familias, fortaleciendo a la vez la economía del estado.

Ese tipo de visas permite al personal retornar a sus hogares de forma segura, todo esto al concluir la temporada de cosecha. Son 18 empresas las que concentran un 82 % de todas las personas trabajadoras mexicanas.

Sin intereses particulares

Ramírez Aguilar agregó que quiere abanderar la causa del pueblo, por una aspiración que es legítima y que espera que trascienda en la historia de Chiapas, puesto que “no no vengo por ambiciones personales”.

Para que pueda lograrse eso, remarcó que se tiene que hacer una gran convocatoria que incluya a todos los actores políticos. De hecho, recordó que esa misma postura le manifestó a su paisano Juan Sabines.

Se espera que pasado el 10 de febrero, Ramírez Aguilar concluya su libro respecto al “Plan Chiapas Transformador”; ahí vendrá un diagnóstico basado en estadísticas que se traducirán en políticas públicas.

Finalmente, remarcó que tiene claro que para sacar adelante a la entidad es necesario sumar a todas las personas, “incluyendo a todos los sectores, y para mí, Juan Sabines es un actor importante y valioso en Chiapas”.