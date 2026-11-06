Habrá festival por el Día del Café

En el marco del Día del Café Chiapaneco, la diputada Maritza Molina Molina, en coordinación con el Instituto del Café de Chiapas (Incafech), que dirige Ezequiel Cabrera Cruz y el Instituto de la Juventud del Estado, que encabeza Edgar Abarca Palma, hizo la presentación de las diversas actividades que se realizarán del 20 al 24 de noviembre.

Con ello buscan impulsar el consumo local, fortalecer las cadenas de valor comerciales y visibilizar la importancia económica del aromático, consolidando a Chiapas como el productor líder de café orgánico en México.

En primera instancia, señaló la diputada Molina Molina, el 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo en la explanada del parque Bicentenario una expo café con productores de 13 regiones cafetaleras del estado.

El 22 de noviembre se realizará también la actividad denominada Café Run Chiapas 2026, donde las y los participantes podrán participar en una caminata al compás de la marimba chiapaneca.

Asimismo, el 24 de noviembre en en la mañana, en el Congreso del Estado se hará la entrega de reconocimientos a cafeticultores y a cafeterías destacadas, reconociendo su gran trabajo y dedicación a esta importante labor. En la tarde, en el parque de la Marimba habrá una Expo de Café, donde participarán productores de todo el estado.

Cabe destacar que el Congreso del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad declarar el 24 de noviembre como el “Día del Café Chiapaneco”. Esta iniciativa, promovida por la Comisión del Café de la LXIX Legislatura, busca rendir homenaje a la tradición, historia y al esfuerzo de más de 180 mil productoras y productores en el estado.