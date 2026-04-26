Habrá jornada masiva para vacunar mascotas

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Salud Municipal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), desplegará 35 puntos de vacunación para proteger a mascotas y prevenir la rabia en la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo de 2026, sumando esfuerzos institucionales para acercar este servicio a la población.

La jornada iniciará a partir de las 9:00 de la mañana y se mantendrá activa hasta agotar las vacunas disponibles, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía acudir con anticipación al módulo más cercano.

Ruta Antirrábica

Esta campaña forma parte de la estrategia denominada Ruta Antirrábica, que busca reducir riesgos sanitarios y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

Además, se contará con unidades móviles conocidas como Chucho Móvil, para ampliar la cobertura en zonas con mayor necesidad.

Autoridades municipales destacaron que la vacunación antirrábica es una medida clave para evitar la transmisión de esta enfermedad, la cual puede ser mortal tanto para animales como para humanos, reiterando el llamado a la población a participar activamente en esta jornada.