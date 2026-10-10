Habrá registro para la Cartilla Bienestar en el Teletón

En el marco del evento Teletón 2026, la Secretaría del Bienestar llamó a la ciudadanía a acudir al CRIT Chiapas donde tendrán una mesa de registro gratuito parta adultos mayores, personas con discapacidad y sus acompañantes.

Así lo informó la doctora Margarita Aguilar, quien colabora con este proyecto que recordó está dirigido para los adultos de 65 años y más, además de personas viviendo con alguna discapacidad.

Iniciativa

Por ello pidió no perder la oportunidad de registrarse para la Cartilla del Bienestar y obtener este servicio que inicia el Gobierno de México este 2027 y con el que se pretende brindar atención médica universal.

El registro facilitará el acceso a servicios de salud sin importar si la persona es o no derechohabiente, y permitirá contar con información médica integrada para una atención más oportuna en cualquier centro médico como el IMSS, el IMSS Bienestar o el Issste, por ejemplo. Por ello dijo que es muy importante que las personas se registren para contar con su credencial que en el 2027 les garantizará más y mejores servicios de salud.

Añadió que de momento, el programa está registrando a personas adultas mayores de 65 y más y con discapacidad, pero también aprovechan a registrar a un acompañante.

Los únicos requisitos son copias de credencial de elector, comprobante de domicilio y llevar un número telefónico para notificaciones.

Finalmente invitó a la ciudadanía de otras regiones a conocer en las redes oficiales del programa las fechas y espacios para eso afiliación.