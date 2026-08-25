Habrá segunda edición de Emprendiendo con Mandiola

Con el objetivo de seguir impulsando el talento y la creatividad de las y los chiapanecos, la diputada María Mandiola Totoricagüena anunció este lunes la realización de la Segunda Edición Especial del Bazar “Emprendiendo con Mandiola”, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en el salón Ágora, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

En conferencia, la legisladora explicó que, ante la alta demanda y el interés de emprendedores por participar, se decidió ampliar el espacio y la convocatoria.

En esta ocasión, el evento contará con la participación de 170 expositores y expositoras, quienes ofrecerán productos elaborados, producidos y comercializados por manos chiapanecas.

Demanda

“En la primera edición hicimos un gran esfuerzo por ampliar el número de participantes, pero muchas personas se quedaron en lista de espera. Dijimos: ‘No, no nos podemos quedar así’. Por eso hoy me da muchísimo gusto anunciarles esta segunda edición especial”, expresó la diputada.

Mandiola Totoricagüena destacó que detrás de cada producto hay una historia de esfuerzo y superación: mujeres que sostienen a sus familias, jóvenes que inician nuevos proyectos y familias que encontraron en el emprendimiento una vía para mejorar su calidad de vida.

“Ellos y ellas ya hicieron su parte. Ya se prepararon, ya invirtieron, ya produjeron y ya están listas para vender. Ahora nos toca a nosotros acompañarles, consumir local y hacer que más personas conozcan lo que hacen”, enfatizó.

La legisladora morenista subrayó que, desde el inicio de su gestión, ha tenido claro su compromiso, por ello, dijo, “Emprendiendo con Mandiola” no se quedará únicamente en un bazar, sino que buscará convertirse en una plataforma más amplia que incluya capacitaciones, vinculación con instituciones y herramientas para fortalecer los negocios locales.

“La transformación empieza así, construyéndose desde abajo e impulsando el talento local para hacer realidad el principio que nos guía: que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas y todos. Que todas podamos ser parte de esta prosperidad compartida”, afirmó.