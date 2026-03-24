Habrá seguridad aérea para vacacionistas

A unos días de que inicie el periodo de vacaciones de la Semana Santa, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó del despliegue aéreo que llevarán a cabo para cuidar que la población y que disfruten de los diversos destinos.

En ese contexto, resaltó que en conjunto con diversas instituciones (estatales y federales), se ha generado coordinación para el plan sistemático de operación.

Las carreteras de Chiapas estarán cubiertas en vigilancia, a través de los recorridos aéreos que se harán con tres helicópteros y el despliegue de otros tres aviones no tripulados.

Prevención

La idea, enfatizó el secretario de Seguridad del Pueblo, es realizar trabajo preventivo y de disuasión del delito. La gente debe de saber, comentó, que si hay sobrevuelos es para cuidar a las personas.

Aparicio Avendaño destacó los resultados recientes publicados a nivel nacional, en el sentido de que Chiapas alcanzó el primer lugar en la reducción de los delitos de alto impacto.

Esto significa, explicó, un descenso en la incidencia de los delitos que más afectaban a la población y donde se encuentran el secuestro, la extorsión, el homicidio y los robos en carreteras.

FRIP

El secretario de Seguridad destacó el papel que han jugado los Pakales y la corporación, remarcó, goza de la confianza de la población, debido a que también se está haciendo proximidad social.

Los únicos que están interesados en que la FRIP se vaya, remarcó, son los delincuentes. Cuando han ocurrido equivocaciones, dijo el secretario, se han aplicado los protocolos internos.

Finalmente, enfatizó que Chiapas está pacificado, pero es un tema que se tiene que trabajar todos los días; sin embargo, el panorama hoy es diferente a la situación que enfrentaba la entidad hace unos años con la inseguridad.