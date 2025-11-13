Habrá transparencia en el Cobach, afirma nueva directora

Uno de los ejes centrales que tendrá el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) será la transparencia y honestidad, con un enfoque en el fortalecimiento educativo, aseguró Viridiana Figueroa García, directora general de esta institución.

Ante los medios de comunicación, comentó que uno de los objetivos es poner en el centro a la comunidad estudiantil y la base del trabajo estará enfocado en ese rubro.

A partir de la encomienda que asumió, dijo que se buscarán acciones que permitan la construcción de un modelo más incluyente y que reconozca el talento y el esfuerzo.

Contexto

Hace unos días la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención de varias personas que laboraban en el Cobach, presuntamente por estar relacionado con el delito de extorsión.

Horas más tarde se detalló el relevo en la dirección general y dejó el cargo Miguel Prado de los Santos, el gobernador confirmó a Figueroa García al frente de la institución.

Lo que viene

La directora general del Cobach comentó que parte de los proyectos que se están trabajando se relacionan con el proyecto Chiapas Puede, el cual busca busca disminuir el rezago educativo actual.

Compartió que hay diversas acciones en las áreas con las que se cuenta, desde la parte académica, de tecnología y hasta la Dirección de Vinculación, pero todo con la intención de impulsar el talento de los estudiantes.

Descanso

Finalmente, enfatizó que se buscará una coordinación en el tema administrativo, con los coordinadores de zona y escuchando las demandas que se tengan en los diversos planteles, a partir de ahí implementar acciones que puedan ayudar a la comunidad estudiantil.