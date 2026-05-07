Habrá venta nocturna por Día de las Madres

Más de 300 emprendedores formarán parte de la primer venta nocturna ¡Qué Viva Tuxtla! en su edición dedicada al Día de las Madres. Dicho evento se llevará a cabo el próximo 8 y 9 de mayo desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche.

Durante la presentación, autoridades municipales detallaron que a lo largo de la avenida Central que comprende desde la calle Central a la octava poniente, se instalarán los puestos de las microempresas así como de los grandes negocios que se ubican dentro de dicho tramo.

En este punto se ofrecerán venta de ropa, calzado, bisutería, artículos para el hogar, bisutería, telefonía, tecnología, alimentos, artesanías.

Durante los dos días de actividad se prevé una derrama económica aproximada a los 200 mil pesos; sin embargo, las autoridades confían en que esta cifra se pueda superar como meta y se pretende llegar hasta los 500 mil pesos.

De acuerdo con la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, este espacio además de ofrecer regalos también busca ser un punto de encuentro para las familias tuxtlecas, así como un impulso a la economía local que abone al crecimiento de los emprendedores.

Adelantó que se contará con diversos eventos musicales como espectáculo de marimba y la participación de artistas locales, además de otras actividades culturales.

Respecto al cierre de calles, se indicó que la Secretaría de Tránsito Municipal resguardará el tramo que estará cerrado, asimismo pidieron a los automovilistas tener en cuenta las rutas alternas para evitar cualquier retraso en sus traslados.

Aún hay espacios disponibles para las personas que deseen unirse a esta venta; sin embargo, deberán acercarse al edificio Valanci en la Secretaría de Economía, ahí se les brindará la información necesaria para poder participar en esta primer venta nocturna.