Hace AMAV balance de la temporada turística de Chiapas

En el desarrollo de las vacaciones de verano 2026, la afluencia turística en el estado de Chiapas se mantiene en niveles similares a los del año anterior, sin alcanzar los picos de crecimiento esperados por el sector.

Así lo dio a conocer Laura Ramírez Matus, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en la entidad, quien realizó un balance sobre el comportamiento del sector durante esta temporada.

“Aún no se ha disparado como esperábamos. Si hacemos un comparativo entre el 2025 y el 2026, estamos iguales. No ha despuntado el turismo a pesar de las buenas intenciones y toda la propaganda que se ha hecho desde la Sectur estatal, federal y municipal”, señaló Ramírez Matus en entrevista.

Destinos preferenciales

La líder de los agentes de viajes en Chiapas detalló que los destinos que mantienen la preferencia de los visitantes nacionales y extranjeros son los clásicos del estado: el Cañón del Sumidero, la magia de Chiapa de Corzo y la arquitectura colonial de San Cristóbal de Las Casas.

En la región selvática, las zonas arqueológicas de Palenque y Toniná continúan siendo los imanes culturales.

Ramírez Matus destacó una tendencia interesante en el turista recurrente. “Hay viajeros que ya han visitado Chiapas por segunda o tercera ocasión. En esta temporada, nos han solicitado mucho las costas chiapanecas, específicamente Puerto Arista y Playa del Sol. Están buscando experiencias diferentes más allá de los destinos tradicionales”, comentó.

De acuerdo con sondeos realizados por las propias agencias de viajes entre los turistas, el miedo y la desinformación sobre la situación actual del estado siguen siendo los principales frenos para un mayor flujo de visitantes.

Ante este panorama, Laura Ramírez hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general para convertirse en “embajadores turísticos” del estado.

Subrayó la importancia de la promoción de boca en boca y de difundir mensajes positivos que contrarresten la percepción negativa.