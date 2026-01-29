Hacen alfombra como acto de fe y devoción

Tras los festejos de la Virgen de la Candelaria en el municipio de Cintalapa en los últimos días del mes de enero, las familias del Valle realizan diversos altares, artesanías, manualidades, entre otros adornos que hacen alusión a la fiesta grande.

Es el caso de la familia Toledo Vila, quienes iniciaron hace poco mas de seis años colocando un tapete hecho por aserrín pigmentado y natural, dándole diferentes formas decorativas como flores, imágenes religiosas y algunos textos.

Costumbre

Año con año han tratado de mantener esta reciente costumbre en crecimiento, luego de que su padre antes de transcender pidiera que continuaran con esta forma de ofrendar tributo a la virgen de la Candelaria, a la cual se han sumado hasta sus nietos.

Este 2026 decidieron extender el diseño a casi dos cuadras, cuando en un principio era solo un pequeño dibujo que representaba el fervor de su fe, ahora con ayuda de los fieles y hasta vecinos, han logrado incrementar el tapete, pronosticándose que para el siguiente año posiblemente alcance hasta la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.