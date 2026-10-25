Hacen alianza para luchar contra la violencia

Teniendo como sede la sala de sesiones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, se llevó a cabo el convenio general de colaboración, coordinación y apoyo institucional para garantizar el cumplimiento del mecanismo “8 de 8 contra la violencia”, entre la autoridad electoral y el Poder Judicial del Estado.

El objetivo, verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la ley para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público, para el Proceso Electoral Ordinario 2027 y extraordinarios que pudieran derivarse.

Con este mecanismo, se evitará que personas sancionadas por violencia familiar, sexual o deudores alimentarios, se postulen en alguna candidatura.

Erradicar violencia de género

La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, dijo estar convencida de que erradicar la violencia de género no depende de una sola norma ni de un solo momento.

Explicó que “la firma de este convenio recuerda que las instituciones no solo están llamadas a reconocer derechos, sino a garantizar condiciones para que se cumplan”.

Por su parte, la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, enfatizó que la 8 de 8 “nos recuerda que el ejercicio del poder público implica responsabilidades y que quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben cumplir con las condiciones legales para hacerlo”.

Fortalecer la democracia

En su intervención, Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, señaló que la función pública exige congruencia y ética.