Hacen falta especialistas en temas de gestión de riesgos

Es necesario que en el estado se formen a especialistas y profesionales en Ciencias de la Tierra, para atender las necesidades específicas de Chiapas ya que por su ubicación geográfica, características geomorfológicas y sociales constituye un verdadero laboratorio natural.

Recursos humanos

Por estas condiciones que posee el estado, la Doctora Deysi Ofelmina Jerez Ramírez, docente-investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Iigercc), subrayó que las universidades deben generar recursos humanos y capacidades que respondan a las necesidades y los problemas que se tienen a nivel local y regional.

“Tenemos volcanes, desafortunadamente tenemos un alto riesgo también de actividad sísmica, tenemos paisajes diversos, todos estos elementos y todos estos escenarios, son los que se estudian a partir de una carrera como la licenciatura en Ciencias de la Tierra” indicó la investigadora.

Idea central

Asimismo, explicó que la idea central es que cuando se requieran especialistas para responder a estas problemáticas, no sea necesario buscar por fuera del estado, “ni siquiera por fuera de la ciudad”, garantizando que los futuros profesionales tengan la capacidad de actuar ante los desafíos locales.

Jerez Ramírez indicó que se desarrollan investigación multidisciplinaria, “La idea de gestión de riesgos es identificar y analizar escenarios de amenaza, exposición y vulnerabilidad, siempre articulados a tres grandes áreas: los procesos físicos, los procesos sociales y los procesos territoriales”, mencionó.

Análisis

Dentro del análisis de procesos sociales, detalló que se estudian temas como la reducción de riesgo de desastres, los desplazamientos en contextos de desastres y las migraciones climáticas.