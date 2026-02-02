Hacen falta lactarios en centros laborales

A pesar de ser un derecho fundamental para la salud infantil y materna, la lactancia en el entorno laboral enfrenta grandes obstáculos en Chiapas, donde la implementación de lactarios o salas de lactancia en centros de trabajo públicos y privados es necesaria y urgente.

Así lo señalaron en entrevista Mayra Zurita Solís, coordinadora estatal de Salud Materna y Perinatal, y Xazitl Esperanza Ruiz Marroquín, responsable del área de Salud Perinatal de la Secretaría de Salud estatal, quienes coincidieron en la necesidad crítica de crear entornos adecuados para las madres trabajadoras.

“Muchas veces se interrumpe la lactancia, sobre todo en el ámbito laboral. Es necesario crear entonces entornos para las mamás, en este caso, en los centros de trabajo”, explicó Zurita Solís.

Espacio seguro

Las especialistas explicaron que un lactario es un lugar designado para que las madres puedan extraer y conservar su leche materna de manera cómoda, higiénica y digna.

“Lo ideal sería que en toda oficina, en todo trabajo, pues existiera este espacio. Pero aún no se encuentra en todos los lugares, hay lugares que sí, hay lugares que no”, afirmó Ruiz Marroquín.

En la capital chiapaneca, el panorama es particularmente limitado, detallaron, solo algunos sitios cuentan con estas áreas, como: el Poder Judicial y el Aeropuerto. Existen, además, lactarios hospitalarios, pero estos están destinados principalmente a bebés ingresados por situaciones de salud.

La falta de estas áreas obliga a las madres a recurrir a alternativas insalubres e indignas “Incluso muchas veces llegan hasta ir al baño a extraerse su leche y pues eso no debería de ser”, lamentó Ruiz Marroquín.

La situación expone una deuda pendiente con las madres trabajadoras, quienes, entre la dedicación a su empleo y el derecho a amamantar a sus hijos, se ven forzadas a sortear condiciones adversas, perjudicando tanto su bienestar como el de los infantes.