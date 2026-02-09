Hacen fila por fichas escolares pese al frío

Padres de familia realizan desde la noche del sábado largas filas a las afueras de la escuela primaria José Castillo Tielemans, ubicada en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

A la intemperie, soportando las bajas temperaturas que se registran en esta ciudad, los padres y madres de familia están en espera de obtener una de las 25 fichas que otorgará la institución.

Los padres de familia denunciaron al director del plantel, Armando Méndez Reyes, por negarse a entregar las fichas de manera inmediata y ha informado que estas serán otorgadas hasta el próximo martes.

Solicitantes

Las personas permanecen en las afueras de la escuela a pesar de que ya se anunció que únicamente se concederán 25 espacios, cuando el número de solicitantes supera los 60.

Los manifestantes califican la situación como inhumana, al verse obligados a pasar la noche en el exterior del plantel, exponiéndose al frío y a condiciones adversas sin una respuesta clara por parte de las autoridades escolares.

Dijeron que esta práctica vulnera los derechos humanos y fundamentales de las niñas y los niños, particularmente el derecho a la educación, por lo que hicieron un llamado a las autoridades educativas para que intervengan.