Hacen largas filas por fichas para examen de admisión

Pese a que la Escuela Secundaria Técnica (Est) núm. 1 empezaría a repartir fichas para el examen de admisión el miércoles, varios padres de familia empezaron a hacer fila desde el lunes por la tarde.

Los papás señalaron que desde las 6:00 pm entre 4 y 5 personas llegaron para la entrega de fichas. A partir de ese momento se corrió la voz y arribaron más tutores al lugar hasta que se contaron 200 personas.

Fue entre los mismos padres de familia que se organizaron y realizaron una lista con los 200 participantes que permanecieron desde la tarde de ese lunes hasta la tarde del martes.

La entrega de fichas se realizó ayer miércoles, de diez en diez; aunque los tutores desconocían el número total de fichas, con un costo de 200 pesos cada una, la convocatoria de la secundaria especificaba que se seleccionarían a 320 alumnos. Los resultados serán expuestos en las inmediaciones de la institución.

Este fenómeno se ha observado en otras instituciones de San Cristóbal, como en la escuela primaria Aquiles Serdán, ubicada en La Garita.