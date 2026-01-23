Hacen llamado para renovar credencial

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local en Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE), comentó que en el tema de credencialización se avanzó de forma importante en la renovación, pero quedaron cerca de 100 mil identificaciones pendientes de renovar, por lo que hizo el llamado a que acudan a los módulos de atención.

Destacó que “se avanzó lo más que pudimos en la última campaña para que la ciudadanía pudiera renovar su credencial de elector, que concluyó su vigencia en 2025, tomando en cuenta que tienen una validez de 10 años”.

Documentos

La invitación es que acudan a los módulos de atención ciudadana para que realicen el trámite correspondiente, necesitan tres documentos: una identificación oficial vigente, acta de nacimiento original y un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

“Todavía tenemos personas rezagadas con credencial vencida de años anteriores, pero pocas; este año 2026 a finales van a vencer otro gran número de identificaciones, el padrón es muy dinámico, por lo que seguimos haciendo la invitación para que acudan a renovar la credencial”.

Disponibilidad

Rodríguez Sánchez dijo que no es significativo pero cuando hay una elección los módulos se saturan, por ahora hay bastante disponibilidad para que puedan acudir a hacer su trámite sin largas esperas, también deben realizar el trámite por cambio de domicilio, o alguna otra situación en particular.

Mencionó que se atienden también a los jóvenes que cumplan 18 años de edad, para darlos de alta en el padrón electoral. “El índice de productividad es muy bueno, de acuerdo con las metas establecidas, es decir que no solo se enfocan a la renovación de las credenciales vencidas”.