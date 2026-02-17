Hacen más resistentes a las plantas con ciencia

La contaminación, sequías, erosión y degradación de los suelos, son factores que someten a la flora a un estrés ambiental, dificultando su reproducción. Para combatir este fenómeno, investigadores realizan un proyecto a base de hongos y chincuya para fortalecer a las plantas.

El estudio de la simbiosis entre hongos endófitos y la planta de chincuya (Annona purpurea), permitió determinar que la presencia de estos microorganismos, principalmente en las raíces, incrementa la producción de alcaloides, compuestos orgánicos que cumplen una función defensiva y ayudan a la planta a resistir el estrés ambiental.

Desarrollo

Esta investigación es desarrollada por Cristina Vázquez Ovando, estudiante de la maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales perteneciente al Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Dijo que este proyecto también aportó información relevante sobre esta especie tropical silvestre, que en algunos casos es cultivada para el consumo de su fruto.

Si bien, la familia de las anonáceas ha sido objeto de diversos estudios, el análisis específico de la chincuya contribuye a generar conocimiento puntual y a valorar la importancia de su conservación dentro de los ecosistemas tropicales.

Actualmente, la investigadora se encuentra en la etapa final del reporte de resultados, en el cual se documenta el aislamiento de 41 tipos de hongos endófitos presentes en las plántulas de chincuya.

Recientemente el programa educativo fue evaluado y ratificó su permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, al contar con más del 50 % de egresados titulados; 100 % del Núcleo Académico reconocido en el Sistema Nacional de Investigadores; y una sólida infraestructura científica conformada por 14 laboratorios de investigación y más.