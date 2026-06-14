Hacen recuento de daños por lluvias

Las precipitaciones registradas el viernes provocaron incidentes en distintos puntos de la capital chiapaneca. De acuerdo con Protección Civil Municipal se atendieron 23 reportes, mientras que el monitoreo del río Sabinal indicó niveles estables y por debajo de los umbrales de riesgo.

Un total de seis vehículos quedaron varados en distintos puntos de la ciudad debido a la acumulación de agua en vialidades.

Entre los sitios afectados se encuentran: libramiento Norte a la altura del Banco de Sangre, el crucero del libramiento Sur y 14 Poniente, así como calles del barrio Magueyito y del centro de la ciudad.

Las lluvias también provocaron afectaciones en ocho viviendas ubicadas en colonias y barrios como Gabriel Gutiérrez Zepeda, Diana Laura, Xamaipak, Moctezuma, Las Terrazas, Los Milagros, barrio Colón y El Cerrito, donde se reportaron encharcamientos al interior de los domicilios.

Caída de árboles

Otro de los efectos más visibles del temporal fue la caída de cinco árboles en distintos sectores de la ciudad.

Los incidentes ocurrieron en colonias como El Bosque, Paseo del Bosque, Albania Alta, El Sabinito y Real del Bosque, lo que obligó a la movilización de brigadas de emergencia para retirar el material vegetal y evitar riesgos a la población.

Además, Protección Civil atendió cuatro eventos adicionales, entre ellos, el rescate de personas que quedaron atrapadas en una zona inundada sobre el libramiento Norte, la caída de una rama en las inmediaciones del río Sabinal y el acordonamiento preventivo de un área en la colonia Plan de Ayala.

Pese a las afectaciones registradas, el monitoreo realizado en el río Sabinal mostró condiciones estables.

De acuerdo con los registros de las estaciones de vigilancia, los niveles del afluente se mantuvieron por debajo de los parámetros críticos y con tendencia estable o descendente durante la tarde de este viernes.