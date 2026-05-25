Hacer la declaración anual no es tan fácil

A casi un mes del cierre del plazo para presentar la declaración anual en México, el balance técnico deja al descubierto que la tan anunciada digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha resuelto problemas de fondo.

Así lo advirtió Néstor Gabriel López López, especialista en finanzas, quien sostuvo que los desafíos estructurales siguen vigentes, sobre todo en el terreno de la cultura fiscal y la confiabilidad de los datos.

El universo de contribuyentes en el país alcanza los 84 millones de personas. De ese total, seis de cada diez son asalariados.

Sin embargo, solo quienes ganan menos de 400 mil pesos anuales, tienen un solo patrón y no laboraron el año completo están exentos de presentar la declaración.

También los integrantes del Régimen Simplificado de Confianza (Resicos) quedan fuera de esta obligación.

Las cifras del año pasado revelan que cerca de 11 millones y medio de contribuyentes presentaron su declaración anual y solicitaron devoluciones por un monto que osciló entre 35 mil y 40 mil millones de pesos a nivel nacional.

Según López López, una de cada dos personas dentro del universo contribuyente obtiene una devolución, lo que vuelve indispensable revisar con cuidado el estatus fiscal antes de decidir si se presenta o no la declaración.

Obstáculos

El especialista señaló que la información precargada por el SAT a menudo contiene vicios o errores. En el caso de los asalariados, los datos pueden estar incompletos.

Quienes buscan aplicar deducciones personales por gastos médicos, honorarios o donativos enfrentan otro obstáculo: si el medio de pago no cumple con los requisitos, pierden el derecho a ese beneficio.

Otro problema es cuando se hacen correcciones a nóminas o declaraciones periódicas, el sistema tarda hasta 45 días naturales en reflejar esos cambios.

El experto recomienda a los contribuyentes tener siempre habilitadas sus contraseñas y firma electrónica, así cómo revisar su estatus antes de presentar la declaración.