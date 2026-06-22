Hacer preguntas tontas a la IA es desperdiciar recursos

La idea de que la Inteligencia Artificial va a “exterminar” ciertos empleos es un mito, aunque sí “va a modificarlos”. Habrá, indica Yair González Baldizón, doctor en Ciencias de la Ingeniería, una tecnificación, es decir, que el trabajo que hacían varias personas lo podría hacer un dispositivo, pero este no se va a crear ni a modificar solo.

De ahí la apuesta de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que oferta tres carreras y una maestría enfocadas en las nuevas tecnologías como la IA, indica el coordinador del Centro de Investigación y Posgrado de la Escuela de Tecnologías Digitales de la benemérita institución universitaria.

En esta segunda entrega de la conversación para Cuarto Poder que se desarrolló en la Biblioteca Central Universitaria, el oriundo de Huixtla precisa que la IA es una herramienta más “que si la sabes usar correctamente te va a dar un buen resultado”, de lo contrario, podría “divagar” y tampoco “hay que preguntar cosas tontas porque solo estamos desperdiciando recursos”.

Veloz, pero no tanto

¿Dónde está almacenada la IA? ¿son discos duros?, se le plantea al experto. Son “data center”, miles, hangares, inclusive algunos bajo el mar porque necesitan enfriarse por tanto trabajo que están haciendo, responde con agilidad.

¿A qué velocidad procesa la IA?

Son milisegundos. Nosotros hemos hecho pruebas y nos da 3.3 milisegundos. En fotogramas de video son 12 fotogramas por segundo en tiempo real.

¿Es más rápida que la velocidad de la luz o el sonido?

La transferencia de velocidades puede llegar a ser así de rápida, pero en este momento la respuesta de la IA todavía no es tan rápida.

El experto, quien invita a quienes así lo deseen a cursar la Licenciatura en Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa, Licenciatura en Ingeniería en Semiconductores, Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y Maestría en Ciberseguridad Corporativa, que se ofrecen en la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas Campus I, en Tuxtla Gutiérrez, es enfático en la importancia de abordar temas como derechos de autor y la ética.

“En las nuevas carreras tenemos áreas sobre el marco legal y el uso de estas herramientas, porque todavía existen muchos huecos legales”.

Beneficio social y no personal

“Buscamos que las herramientas sean usadas para beneficio social y no personal, es decir, enfocarse en proyectos, necesidades de empresas e instituciones”.

En una parte de la plática y ante la pregunta planteada por el entrevistador, el especialista recomienda no hacer preguntas tontas a la IA porque es un gasto innecesario de recursos.

“Los últimos modelos de Inteligencia Artificial ya contestan sarcásticamente porque han aprendido de respuestas anteriores. Incluso te responden con otra pregunta: ¿realmente quieres que responda a eso?.”

Apuesta unachense

¿Por qué la Unach apuesta a estas tecnologías?

Tratamos de crear un nuevo nicho con estas tecnologías en el estado, porque nos hemos encontrado que en la entidad no tenemos esa oferta educativa. Hay egresados que salen fuera, a Morelos por ejemplo, en busca de esa especialización.

¿Por qué hablan de una escuela unachense?

Se trata de esta nueva oferta educativa que está tratando de ofrecerse con base en lineamientos federales. Ya existíamos dentro de la Unach como parte de la Facultad de Contaduría en las carreras de Sistemas Computacionales y Desarrollo de Software, pero a partir de esta nueva oferta educativa tenemos lo necesario para ser una escuela independiente, incluso, en un corto plazo ser una facultad.

Se habla de una Arquitectura de la IA, ¿qué es eso?

Es todo aquello en lo que nosotros podemos aplicar modelos personalizados de Inteligencia Artificial y ponerlos en segmentos personalizados, no las IAs comerciales como el “ChatGPT” o el “Gemini”.

Buscan, entonces, usar la IA para cosas específicas, se pregunta al también especialista en “sistemas inteligentes para las agroindustrias”, quien relata que, en este rubro se ha analizado el comportamiento animal, cuánto duermen o cuánto tiempo están echados.

No es una amenaza

“La IA está entrando en diferentes sectores como el educativo, empresarial y financiero y está teniendo buenos resultados, eso no significa que sea una amenaza para nuestros empleos, simplemente es la tecnificación de ciertos procesos”.

¿Qué oferta la Unach en materia de nuevas tecnologías?

En la Escuela de Tecnologías en campus Tuxtla Gutiérrez y campus Tapachula estamos ofertando las licenciaturas en: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos; Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa y la Ingeniería en Semiconductores, además de la Maestría en Ciberseguridad Corporativa, enfocada a ingenieros y licenciados que quieran dominar este rumbo.

El funcionario de la Unach precisa que, en el caso de la maestría que ofertan, está dirigida sobre todo a jefes de departamentos de información, pero prácticamente cualquiera con una licenciatura podría tomarla.

La Ingeniería en Semiconductores busca formar expertos en artefactos que utilizan para equipos inteligentes como lavadoras y otros electrodomésticos.

Yair González Baldizón sugirió a quien se interese en estas carreras nuevas acercarse a la Unach y conocer de qué se trata para que se les despierte el interés.